Мане обошёл Суареса в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1.
Один из голов за «Ливерпуль» забил нападающий Садио Мане. Как сообщается в «твиттере» Football on BT Sport, этот мяч стал для Мане 70-м за «Ливерпуль» АПЛ. По этому показателю он обошел экс-форварда клуба Луиса Суареса, у которого в активе 69 голов. Сенегалец поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». Больше всех за мерсисайдцев в АПЛ забил Робби Фаулер (128). Следом располагаются Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118)и Мохамед Салах (87).
Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.
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