Жозе Моуринью прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче с «Ливерпулем» в чемпионата Англии. Центральный матч 20-го тура прошёл Лондоне и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:1.

«Очень сложно противостоять такому количеству индивидуальных ошибок в защите — если только вы не забьёте четыре гола «Ливерпулю». Каждый раз, когда мы возвращались в игру, случалась следующая ошибка. В перерыве мы потеряли Гарри Кейна, а на первой минуте второго тайма случилась ещё одна ошибка — ещё один гол. Мы показали хорошую реакцию при счёте 1:2, команда борется, а затем ещё одна ошибка, и это 1:3. Очень сложно бороться с таким количеством ошибок», — приводит слова Моуринью BBC.

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.