Караваев: без Дзюбы не скучаем, хоть и шутки у него специфичные

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался об одноклубнике нападающем Артёме Дзюбе.
«Без Дзюбы на сборе не скучно. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Лунёвым подтянутся, как обычно будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Сбор завершился 27 января, а уже 31 января начнётся второй сбор, который пройдёт до 12 февраля.
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