Клопп о победе в матче с «Тоттенхэмом»: нужные люди забивали голы в подходящие моменты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии со счётом 3:1.

«Я в восторге — это была отличная игра. Супер интенсивность, как мы и прогнозировали. Нужные люди забивали голы в подходящие моменты, так что всё хорошо, кроме их гола. То, что я увидел сегодня, касается не нашей формы, а того, кто мы есть. Это были мы, особенно во втором тайме. Не помню, чтобы «Тоттенхэм» много владел мячом, но мы очень хорошо защищались. Хорошее выступление, я отметил для себя много позитивных моментов», — приводит слова Клоппа BBC.

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.