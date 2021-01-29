Караваев об ударе Малкома мячом по Азмуну: Сердар жив. Ему повезло, что это было не зимой

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал момент с участием нападающего Малкома и форварда Сердара Азмуна на одной из тренировок. Напомним, в одном из эпизодов на зимнем сборе Малком мощно пробил по стенке из игроков, которая находилась в воротах, и попал в Азмуна, после чего иранец упал на газон.

«Я тогда ещё в игровых тренировках не участвовал, поэтому пронесло. Но наблюдал за этим. Азмун живой, всё нормально. Хорошо, что погода приятная. Вот если бы он зимой под такое попал, когда мяч замёрзший, тогда было бы неприятно! Когда раньше играли в школе зимой, хорошо так прижигало.

Вообще, в Зените» не так часто спорим. Вот в Чехии постоянно играли на колу и шоколадки: в основном в квадрат, но и в перекладину били, и подавали с фланга. Делились по два человека – один навешивает, другой бьёт по воротам. В день игры на разминке тоже всегда был квадрат. Если у тебя рекорд по передачам в центре, то на обеде ты должен сказать речь по-чешски. Зарубы были приличные, потому что никому не хотелось стоять перед всеми и говорить, что он деревянный игрок. Мы даже в раздевалке перед тренировкой играли. У некоторых футболистов уже ящики были забиты шоколадками и колой – никто это не ел и не пил. А у Слуцкого на сборах была система «плюс-минус» – те, кто занял первые три места, получали денежные призы. Причём в «Витессе» он отдавал свои деньги", — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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