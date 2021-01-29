Отец экс-вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова: Аленичев зачехлил моего сына в «Енисее»

Андрей Чепчугов, отец бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, рассказал о конфликте голкипера с тренером Дмитрием Аленичевым во времена их работы в «Енисее».

«Когда Сергея звали в «Енисей», у команды была задача выйти из первой лиги в РПЛ. Он дал добро на переход, потому что устал сидеть в запасе — даже пошёл на значительное уменьшение по зарплате. Под выход в РПЛ в команду взяли Аленичева. Он привёз своего вратаря Филиппова — выступал за «Спартак-2». Если не ошибаюсь, у них (Аленичева и Филиппова) даже один агент. Но Сергей приехал в Красноярск и сразу же стал первым номером. Стабильно играл, команда шла в тройке. Спустя некоторое время на тренировке получил сотрясение мозга — засадили мячом в упор. Как минимум выбыл на несколько недель. Вскоре Сергей восстановился, а на носу как раз была кубковая игра с «Ахматом». Аленичев выжидал момент, чтобы поставить Филиппова в ворота, но Сергей был сильнее. Как только сын поправился, Аленичев поставил его на кубковую игру против грозненской команды. Тренер, видимо, не верил в успех, даже убрал пару основных игроков.

Но «Енисей» разгромил «Ахмат» со счётом 3:0, а Сергея признали лучшим игроком матча. Справедливости ради стоит отметить, он действительно провёл хороший матч. Но на следующую игру чемпионата Аленичев поставил в рамку своего Филиппова. Ну, Сергей на эмоциях и высказал Аленичеву. С одной стороны, можно понять: только восстановился, провёл отличный матч в Кубке и снова на лавку. Полгорода удивилось: «Почему не Сергей стоит, который здорово отстоял в последнем матче?»

На этой почве у Сергея и Аленичева случился конфликт. Я сам бывший спортсмен — играл в хоккей с мячом. Понимаю эмоции сына: сегодня ты лучший, а завтра тебя в состав не ставят. Аленичев зачехлил Сергея. После этого его хотели оперативно убрать из клуба, но по решению команды (голосовали игроки) он остался. Доиграли до зимы, Аленичев снова предпринял попытку убрать Сергея — отказывался брать его на сборы. Сам президент клуба сказал ему: «Он наш земляк, мы не можем вот так с ним расстаться», но после первого сбора тренер всё же нашёл повод не брать Сергея на второй сбор», — рассказал Андрей Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Полное интервью с Андреем Чепчуговым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.