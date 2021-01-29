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Моуринью рассказал о серьёзности травмы Кейна

Моуринью рассказал о серьёзности травмы Кейна
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал травму нападающего Гарри Кейна во время матча с «Ливерпулем». Центральный матч 20-го тура прошёл Лондоне и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:1. Кейн получил травму во время первого тайма и был заменён в перерыве.

«У Кейна травма двух лодыжек. Вторая хуже первой. Думаю, он пропустит несколько недель. «Есть некоторые игроки, которых вы не можете заменить. Но я считаю, что мы должны бороться с этим. Нам не остаётся ничего другого», — приводит слова Моуринью BBC.

Обзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.

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