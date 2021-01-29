«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Видеообзор матча АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» состоялся центральный матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:1.В составе победителей забивали Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. Единственный гол за лондонцев забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм», набрав 33 очка, находится на 6-м месте. У подопечных Жозе Моуринью один матч в запасе.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном», а «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 31 января.