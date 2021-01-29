Дженнаро Гаттузо эмоционально отреагировал на слухи об отставке из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после победы в 1/4 финала Кубка Италии над «Специей» (4:2) эмоционально ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о возможной отставке.



«Заявление клуба о доверии? Мне не нужно, чтобы кто-то доверял мне. Меня раздражает, что люди спрашивают меня, собираюсь ли я уйти в отставку, ведь с моими коллегами не обращаются так же. Президент поговорил с командой и успокоил меня, хотя я в этом и не нуждался.



Я подал в отставку в «Милане», потому что не верил, что смогу там работать, но отсюда я не уйду. Я здесь, и я выполняю свою работу. Я работаю 4 года и участвую в четвёртом полуфинале Кубка Италии. Я бы хотел посмотреть, как «Интер» обойдётся без Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса в течение месяца…



«Наполи» в полуфинале Кубка Италии, посмотрите, где сейчас «Реал Сосьедад» и АЗ Алкмар, но люди ведут себя так, как будто мы ничего не добились, пройдя через эту группу Лиги Европы.



Мне никто ничего не давал просто так, поэтому я не впадаю в депрессию, но с «Наполи» сложно побеждать. Если я разозлюсь ещё больше, то поеду тренировать в Кувейт или куда-нибудь в этом роде. Конечно, понимаю, что всё это моей часть работы, и я буду продолжать работать, пока мне позволят, но то, что происходит в последнее время, является чрезмерным», — цитирует Гаттузо Football Italia.

«Наполи» выступил с заявлением об итогах встречи президента клуба с тренерским штабом