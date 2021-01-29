Клопп сообщил, что Матип получил серьёзную травму

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями травмы защитника Жоэля Матипа, полученной в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1).



«Всё было здорово, кроме травмы Матипа. Похоже, у него что-то серьёзное, если честно. Нам сказали, что у Жоэля проблемы с голеностопом. Он никак не мог продолжить играть. Это связки голеностопа», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Напомним, из-за повреждения участия в матче с «Тоттенхэмом» не принял опорник Фабиньо, который из-за кадровых проблем играет в центре обороны «Ливерпуля». В паре с Матипом играл другой полузащитник — Джордан Хендерсон. В перерыве камерунец был заменён, вместо него вышел неопытный Натаниэл Филлипс.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: