С 23-го тура АПЛ будет разрешена дополнительная замена при подозрении на сотрясение мозга

С 6 февраля, то есть с начала 23-го тура английской Премьер-лиги, в матчах чемпионата Англии будет разрешена дополнительная замена в случае подозрения у одного из игроков сотрясения мозга, сообщает The Athletic.



Нововведение было одобрено на собрании акционеров Премьер-лиги. Однако окончательное решение остаётся за правлением Международной футбольной ассоциации (IFAB), которое, как ожидается, будет положительным в этом вопросе и имеет формальный характер.



У команд будет возможность проведения ещё одной замены, в случае если их лимит уже исчерпан, а клубные доктора диагностировали у футболиста подозрение на сотрясение. Если замена будет произведена, то противоположной команде также будет разрешено произвести замену в это же время.



АПЛ станет первой лигой в мире, которая пришла к данному решению. Также подобное правило начнёт действие и с 5-го раунда Кубка Англии.

В РПЛ намерены ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга