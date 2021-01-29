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С 23-го тура АПЛ будет разрешена дополнительная замена при подозрении на сотрясение мозга

С 23-го тура АПЛ будет разрешена дополнительная замена при подозрении на сотрясение мозга
Футбол / Англия 0
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С 6 февраля, то есть с начала 23-го тура английской Премьер-лиги, в матчах чемпионата Англии будет разрешена дополнительная замена в случае подозрения у одного из игроков сотрясения мозга, сообщает The Athletic.

Нововведение было одобрено на собрании акционеров Премьер-лиги. Однако окончательное решение остаётся за правлением Международной футбольной ассоциации (IFAB), которое, как ожидается, будет положительным в этом вопросе и имеет формальный характер.

У команд будет возможность проведения ещё одной замены, в случае если их лимит уже исчерпан, а клубные доктора диагностировали у футболиста подозрение на сотрясение. Если замена будет произведена, то противоположной команде также будет разрешено произвести замену в это же время.

АПЛ станет первой лигой в мире, которая пришла к данному решению. Также подобное правило начнёт действие и с 5-го раунда Кубка Англии.

В РПЛ намерены ввести дополнительную замену в случае подозрения на сотрясение мозга
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