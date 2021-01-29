Александер-Арнольд: «Ливерпуль» заслужил победу. Мы доминировали большую часть матча

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1), в котором он забил гол и отдал результативную передачу.



«Нам нужна была эта победа, и мы её заслужили. Мы доминировали большую часть матча. У них был отменённый гол. Вероятно, если бы его засчитали, это бы изменило ход игры. У нас был план, и мы его идеально воплотили в жизнь. Заслуженные три очка.



Ничего не изменилось, мы всё та же команда, которой всегда были. У нас такой же настрой, мы уважаем соперника», — цитирует Александер-Арнольда BBC со ссылкой на BT Sport.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

«Ливерпуль», набрав 37 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — шестой.