Александер-Арнольд: «Ливерпуль» заслужил победу. Мы доминировали большую часть матча

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1), в котором он забил гол и отдал результативную передачу.
«Нам нужна была эта победа, и мы её заслужили. Мы доминировали большую часть матча. У них был отменённый гол. Вероятно, если бы его засчитали, это бы изменило ход игры. У нас был план, и мы его идеально воплотили в жизнь. Заслуженные три очка.
Ничего не изменилось, мы всё та же команда, которой всегда были. У нас такой же настрой, мы уважаем соперника», — цитирует Александер-Арнольда BBC со ссылкой на BT Sport.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
«Ливерпуль», набрав 37 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — шестой.
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