Широков: адвокаты Данченкова говорили, что работают бесплатно. Теперь вдруг надо заплатить

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал прекращение сотрудничества между судьёй Никитой Данченковым и его адвокатами Александром Островским и Артуром Рамазановым.



«Адвокаты Данченкова сами говорили, что работают бесплатно, а теперь вдруг им надо заплатить. На чей стороне будет суд? Суд всегда на стороне закона», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.



Напомним, суд признал Широкова виновным в избиении Данченкова и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью: