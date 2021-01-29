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Широков: адвокаты Данченкова говорили, что работают бесплатно. Теперь вдруг надо заплатить

Широков: адвокаты Данченкова говорили, что работают бесплатно. Теперь вдруг надо заплатить
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал прекращение сотрудничества между судьёй Никитой Данченковым и его адвокатами Александром Островским и Артуром Рамазановым.

«Адвокаты Данченкова сами говорили, что работают бесплатно, а теперь вдруг им надо заплатить. На чей стороне будет суд? Суд всегда на стороне закона», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.

Напомним, суд признал Широкова виновным в избиении Данченкова и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

Избитый Широковым судья не заплатил своим адвокатам за работу, отказавшись от денег РФС
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