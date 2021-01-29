Агент: Вагнер Лав планировал закончить карьеру в ЦСКА, но клуб так ничего и не предложил

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему не состоялось возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
«Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс»? Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что всё уже обговорено насчёт возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан. Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха. Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву», — цитирует Рейса «Матч ТВ».
Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В 13 матчах чемпионата страны Вагнер забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).
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