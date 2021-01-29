Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки избитого судьи

Рассмотрение апелляции по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, которое должно было состояться сегодня, 29 января, решили перенести, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.



Такое решение связано с тем, что судья Никита Данченков, пострадавший от экс-футболиста, не явился на судебное заседание. Рассмотрение апелляции пройдёт 8 февраля. Начало – в 11:00 мск.



Напомним, суд признал Широкова виновным в избиении Данченкова и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью: