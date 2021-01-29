Левченко: есть сомнения, что в «Спартаке» Промес вернётся на прежний уровень

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».



«У Промеса большая мотивация и помимо денег. У него не очень хорошо обстоят дела в Голландии. Во-первых, дело в криминальной деятельности, хотя не должно быть никаких подозрений и обвинений, пока его вина не доказана. Во-вторых, Промес играет не на лучшем уровне в течение полугода. И для «Аякса» это очень долго. Для всех трёх сторон сделка будет выигрышной. Позволит Промесу играть в том чемпионате, в котором люди не будут косо на него смотреть. В «Аяксе» смогут успокоиться и сконцентрироваться на других игроках. Для «Спартака» это хороший трансфер, так как Промес выгодно себя показал в РПЛ. И Промес не против перейти, хотя он не раз говорил, что с удовольствием останется в Голландии, так как хочет доказать, что заслуживает места в основе «Аякса». Сейчас он выпадает из «Аякса».



Есть сомнения, что в «Спартаке» Промес вернётся на прежний уровень. С другой стороны, именно в российском чемпионате он проявил свои качества. Но сейчас, как он играет в чемпионате Голландии… далеко не лучший период. Надеюсь, что это связано с его психологическим состоянием. Потому что если это связано с чем-то другим, то тогда «Спартак» покупает кота в мешке.



Ему 29 лет. По футбольным меркам, это не закат карьеры. Мне неизвестно, но если он ведёт разгульный образ жизни, то причина в этом. И скажется в дальнейшем. И к Промесу-футболисту, честно говоря, было много претензий. У меня, у болельщиков. Особенно в последние полгода. Плюс на это добавил инцидент. Это оставило след на его игре. С одной стороны, Промес может удивить неординарными действиями, взрывом. С другой – в Голландии все знают, как он играет. И от этого ему сложнее действовать», — цитирует Левченко «Спорт день за днём».

Орлов: Промес в «Спартаке» — это какая-то авантюра