«Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Агент – о просмотре Диего Косты в «Динамо»

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему нападающий Диего Коста не прошёл просмотр в московском «Динамо».
«В клубе были большие проблемы. Особенно с деньгами. Внутри «Динамо» полыхали конфликты — между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали. Тогда клубу начал помогать ВТБ. Сёмин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу».
Тогда же (в январе 2006-го) была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола. Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Сёмин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха», — цитирует Рейса «Матч ТВ».
- 29 января 2021
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