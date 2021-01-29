Юрий Сёмин отреагировал на слова агента о просмотре Диего Косты в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Сёмин отреагировал на слова футбольного агента Гильерме Рейса о просмотре нападающего Диего Косты в стане бело-голубых. Ранее агент рассказал, что специалист отказался брать форварда, потому что игрок не успел надеть щитки перед выходом на замену.



«Всё это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Диего Коста пришёл в «Атлетико» в 2006 году в возрасте 17 лет, форвард сыграл 215 официальных матчей, забив 83 гола и отдав 36 голевых передач. Во время своего пребывания в «Атлетико» он выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018).



Коста выступал за мадридский клуб с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.

«Сёмин сказал: «Не надо. Давай другого». Агент – о просмотре Диего Косты в «Динамо»