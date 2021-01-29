УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов. Идут переговоры с пятью клубами

Нынешний формат проведения Лиги чемпионов может в ближайшие годы претерпеть серьёзные изменения.



Как сообщает AS, УЕФА намерен реформировать главный еврокубковый турнир на фоне стремления европейских топ-клубов создать Суперлигу, которая призвана заменить Лигу чемпионов и будет независима от организации.



Пока неизвестно, как изменятся сами соревнования. В настоящее время президент УЕФА Александер Чеферин ведёт переговоры с пятью клубами – мадридским «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что стороны пересмотрят распределение доходов от проведения турнира.



УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет, который должен стартовать в 2024 году и продлиться как минимум до 2033 года. Не исключён вариант, при котором турнир запустят на год раньше.



На фоне реформы Лиги чемпионов жертвой могут стать национальные чемпионаты, где придётся сократить число участников до 16 или 18.

«Реал» 32 года не мог выиграть Кубок чемпионов. Прервал серию скандальный гол Миятовича За весь сезон ЛЧ он забил лишь раз — в финале «Юве». В Италии уверены, что из офсайда.