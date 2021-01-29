Караваев: Сутормин смотрел, как я играю на правом фланге защиты. Наверное, что-то отметил

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своей травме, а также об игре полузащитника Алексея Сутормина на его позиции на правом фланге обороны.
«Со здоровьем сейчас всё хорошо. У меня было повреждение, вышел с «Боруссией» — случился рецидив. Может, где-то сам поторопился. В отпуске лечился и тренировался, но при повторной травме нужно чуть больше времени. Несколько матчей на первом сборе пропустил, но сейчас уже работаю в общей группе без ограничений. Обидно было пропустить матч со «Спартаком»? В два раза тяжелее следить за матчем с трибуны, чем когда играешь сам. Твои ребята на поле, а ты ничем не можешь помочь. Это хорошие матчи, лучшие в России. Но все остальные пропускать тоже не круто. Ничего не сделаешь, травмы – часть футбола.
Сутормин не спрашивал совета по позиции правого защитника. Лёша в интервью говорил, что смотрел, как я на ней играю. Что-то, наверное, отметил. Но сам я ему только пожелал удачи, и всё. У нас большой тренерский штаб, они ему объяснили, что нужно делать. Должны ли к нему быть такие же требования на этой позиции? Конечно. Если мне, например, скажут выйти в нападении, я должен буду сыграть на уровне других игроков «Зенита». Лёша неплохо выглядел. В тот момент нужно было помочь команде — он это сделал.
С тройкой центральных крайние защитники проводят больше времени в нападении. Лёша — в первую очередь атакующий полузащитник, поэтому, возможно, Сергей Богданович сказал, что ему легче при такой схеме. Это действительно так — ты играешь по всей бровке и, если владеешь мячом, чаще атакуешь», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью с Вячеславом Караваевым читайте на «Чемпионате».
- 29 января 2021
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
04:20
-
03:17
-
02:52
-
02:26
-
02:01
-
01:38
-
01:19