Сандро Шварц прокомментировал первый сбор московского «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал первый сбор московского клуба.



«У нас были очень интенсивные тренировки, на которых футболисты много бегали, а также работали над обороной и прессингом. Теперь нас ожидают две контрольные игры. Основные моменты, которые мы сейчас отрабатываем, это игра без мяча и оборонительные действия. Их мы планируем закрепить в этих матчах.



Мы подобрали таких соперников («Актобе» и «Слован»), потому что играем два дня подряд. Мы хотим распределить игровое время 60 минут на 30 в одном матче и 30 на 60 в другом, чтобы дать игрокам примерно равномерную нагрузку.



Я знаю, что у «Актобе» недавно сменился тренер, для которого это будет первая игра. Наш аналитический отдел провёл хорошую работу. Но в первую очередь мы отталкиваемся от наших игровых принципов, которые важно будет применить в этих матчах», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

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