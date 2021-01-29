Орье разозлился на Моуринью и покинул стадион в перерыве матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

В раздевалке «Тоттенхэм Хотспур» случился скандал во время домашнего матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
В концовке первого тайма хозяева пропустили гол от нападающего красных Роберто Фирмино. Как сообщает Daily Mail, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью после свистка на перерыв отчитал свою команду и обратил внимание на неудачную игру защитника Сержа Орье в эпизоде с пропущенным мячом, после чего принял решение заменить его. Ивуариец разозлился на наставника и покинул стадион, не дожидаясь конца встречи.
Во втором тайме, уже без Орье в составе, «Тоттенхэм» пропустил ещё два гола и забил лишь один. Итоговый счёт матча — 1:3.
«Ливерпуль», набрав 37 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (33) — шестой.
Видео гола Фирмино в ворота «Тоттенхэма»:
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