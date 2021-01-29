«ПСЖ» представил четвёртый комплект формы, выполненный в «космической» тематике
«ПСЖ» в своём «твиттере» представил четвёртый комплект формы, выполненный в «космической» тематике. Дизайн был создан в результате сотрудничества парижского клуба и бренда Jordan. Форма выполнена в фиолетовом и розовом цветах, а презентация была оформлена на фоне Млечного Пути.
22 января «Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В составе парижского клуба отличились Неймар, Икарди и Мбаппе (дубль). В 21-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В 22-м туре команда сыграет на выезде с «Лорьяном» 31 января. Старт встречи – в 17:00 мск.
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