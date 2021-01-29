«Вест Хэм» выкупил у «Брентфорда» форварда Бенрахма

«Вест Хэм» выкупил у «Брентфорда» контракт полузащитника Мохамеда Саида Бенрахма, сообщает пресс-служба клуба. Ранее игрок выступал за «молотобойцев» на правах аренды. Контракт Бенрахма с «Вест Хэмом» рассчитан до 2026 года. Команда заплатила за переход полузащитника € 23,1 млн.
За карьеру Бенрахма выступал в составе «Ниццы», «Анже», «Аяччо» и «Брентфорда». В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. 25-летний игрок выступает за сборную Алжира. В составе национальной команды Бенрахма провёл шесть матчей и отдал две результативные передачи.
26 января в Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. «Вест Хэм Юнайтед» набрал в 20 матчах 35 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
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