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Крауч: «Ливерпуль» финиширует в АПЛ выше «МЮ». Команда всё ещё в чемпионской гонке

Крауч: «Ливерпуль» финиширует в АПЛ выше «МЮ». Команда всё ещё в чемпионской гонке
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч выразил уверенность, что команда по-прежнему претендует на победу в английской Премьер-лиге. Накануне, 28 января, красные на выезде переиграли «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура (3:1).

«Я был уверен, что «Ливерпуль» способен защитить титул, даже во время их неудачной серии. Вчера у нас с Рио Фердинандом случился небольшой спор. Я считаю, что «Ливерпуль» финиширует в чемпионате выше, чем «Манчестер Юнайтед». По моему мнению, мерсисайдцы всё ещё в гонке. У них есть топ-футболисты. Хендерсон в матче с «Тоттенхэмом» потрясающе выглядел в центре обороны. У команды большие проблемы в защите, но, учитывая талантливую атаку, красных нельзя списывать со счетов», — цитирует Крауча Goal.com со ссылкой на BT Sport.

«Ливерпуль», набрав 37 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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