Реми Кабелла: хочу выиграть с «Краснодаром» Лигу Европы

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о целях и планах.
«Моя цель — играть с «Краснодаром» в Европе каждый год, бороться за чемпионство каждый год. Не за второе-третье место бороться, а за чемпионство. И играть в Лиге чемпионов каждый год. Это вполне возможно. У нас хороший состав. И он будет усиливаться, я уверен. Мы и так в истории «Краснодара», а, если станем чемпионами, будем вообще увековечены.
Самый значимый гол в моей карьере? Гол за «Краснодар», который позволил нам попасть в Лигу чемпионов. Это важный гол для меня и для клуба. Я был тогда новичком в команде. Он вошёл в историю клуба, потому что мы впервые сыграли в Лиге чемпионов. Надеюсь, будут и другие исторически важные голы. Мы всё для этого сделаем. Я хочу выиграть Лигу Европы», — сказал Кабелла в интервью для клубного Youtube-канала.
- 29 января 2021
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