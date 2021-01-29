Калининградские полицейские, при которых обварился футболист, получили тюремные сроки

Суд вынес приговор двум калининградским полицейским, ставших участниками трагического инцидента с бывшим футболистом черняховского «Прогресса» Иваном Вшивковым.



Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на адвоката Владислава Филатьева, уже экс-сотрудники полиции Александр Иванов и Николай Плебух были признаны виновными в халатности и получили тюремные сроки. Первого лишат свободы на два года, второго – на два с половиной. Также им запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года.



Напомним, в октябре 2019 года Вшивков был задержан, после чего устроил дебош в камере. Сначала экс-спортсмен напал на сокамерника, в результате чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка. Когда Ивана и его оппонента развели по разным помещениям, он стал бить ногами по стене и громко выражать недовольство. Затем он повредил батарею, в результате чего получил ожоги 95% тела и скончался в больнице.

Момент повреждения батареи Вшивковым: