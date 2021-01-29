Калининградские полицейские, при которых обварился футболист, получили тюремные сроки

Суд вынес приговор двум калининградским полицейским, ставших участниками трагического инцидента с бывшим футболистом черняховского «Прогресса» Иваном Вшивковым.
Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на адвоката Владислава Филатьева, уже экс-сотрудники полиции Александр Иванов и Николай Плебух были признаны виновными в халатности и получили тюремные сроки. Первого лишат свободы на два года, второго – на два с половиной. Также им запретили занимать должности в правоохранительных органах на два года.
Напомним, в октябре 2019 года Вшивков был задержан, после чего устроил дебош в камере. Сначала экс-спортсмен напал на сокамерника, в результате чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка. Когда Ивана и его оппонента развели по разным помещениям, он стал бить ногами по стене и громко выражать недовольство. Затем он повредил батарею, в результате чего получил ожоги 95% тела и скончался в больнице.
Момент повреждения батареи Вшивковым:
- 29 января 2021
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08
-
14:04
-
13:59
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45