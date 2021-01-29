В «Реале» смирились с уходом Серхио Рамоса в конце сезона

Журналист Хосеп Педрероль поделился подробностями переговоров между мадридским «Реалом» и защитником Серхио Рамосом о новом контракте. Действующее соглашение 34-летнего капитана «сливочных» истекает летом.



«Реал» уже делал ему предложение. Флорентино Перес лично сказал Серхио в номере отеля, сколько клуб готов платить ему. Он просил Рамоса сократить зарплату на 10%. С такой же просьбой обращались к остальным игрокам команды, а двое из них – Йович и Эдегор – согласились. С Серхио всё сложилось иначе – он отказался. «Реал» сообщил ему, что с сокращением зарплаты сможет подписать с ним контракт на два года, без неё – только на год. Рамос ответил: «Президент, я начну изучать предложения других клубов». С тех пор Серхио ничего не говорил.



В клубе понимают, что он ищет нужное предложение и готовится к уходу. Рамосу не нужно ждать звонка Переса. Если Серхио хочет остаться в «Реале», он должен сам позвонить Флорентино и принять предложение. Прошёл почти месяц. В «Реале» смирились, что он уйдёт 30 июня», — цитирует Педрероля Marca.

Рамос и Васкес отклонили предложения «Реала» по контрактам. Переговоры приостановлены