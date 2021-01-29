Червиченко: может, Промес – личный каприз Федуна, хочет вернуть на память

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении в стан красно-белых полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».
«По абсурдности «Фиорентина» сейчас обогнала «Спартак», но москвичи же у нас лидеры, им нужно выскочить вперёд. Насколько я информирован, у Квинси до «Спартака» тоже были проблемы с жизнью. Потом он поуспокоился, а сейчас опять ножиками играет, но это не самое главное. Главное – посмотрите на статистику. Если раньше он забивал очень часто, а сейчас один мяч в четырёх матчах. Купить его за те деньги и зарплату, о которых говорят, ну не знаю…
Кто-то покупает фотографии на память, а Федун, может быть, хочет купить Промеса на память. В команде мало кто остался из того золотого состава, а Промес вот он, будет напоминать. Логики в этом трансфере не вижу: огромные деньги, 30 лет, человек будет доигрывать и вряд ли будет рвать жилы при малейшей травме. Эти деньги можно было бы потратить более эффективно. Если так сильно лежит душа, чтобы помочь деньгами Голландии или Бельгии – там можно найти игрока не хуже, да и моложе Промеса. Сейчас же, просто потерянные деньги, но, если их миллиарды, почему бы и нет. Может это личный каприз Федуна, если так, то тут, как говорят: «любой каприз за ваши деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 января 2021
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