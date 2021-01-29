«Ротор» проведёт на втором сборе четыре товарищеских матча
«Ротор» пробудет в Белеке с 30 января по 11 февраля и проведёт четыре контрольных матча. Первая игра запланирована на 2 февраля, соперником выступит казахстанский футбольный клуб «Актобе». Также сине-голубые встретятся с болгарской «Славией» (5 февраля), черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля), сообщает пресс-служба «Ротора».
«Ротор», набрав 14 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Команда проведёт первый официальный матч в 2021 году 26 февраля. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги коллектив сыграет на выезде с «Тамбовом». Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Вратарь «СКА-Хабаровска» Игорь Обухов продолжит карьеру в «Роторе»
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