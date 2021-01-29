Владислав Радимов: всегда на связи с игроками, которые отправились в основу «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о сборах команды, которые проходят в Турции и продлятся до 6 февраля.



«Я уже говорил как-то, что ребята вышли из отпуска в фантастической форме. Всё то, что давалось в качестве «домашнего задания», было выполнено, поэтому из отпуска все вышли готовыми к работе. Что касается сбора, то у нас очень хорошие условия. Считаю, что с погодой нам повезло – из-за дождя пропустили только одну тренировку. Я думаю, что мы движемся в верном направлении.



Слежу ли за игроками, которые отправились в основу? Я всегда с ними на связи, иногда перекидываемся сообщениями. Я считаю, что в таком возрасте поддержка для них очень важна, особенно сейчас, когда есть несколько вариантов развития их карьеры. Все, кто подходит ко мне за советом, могут на него рассчитывать. Да и вообще стараюсь поддерживать общение с теми, кого когда-либо тренировал», — сказал Радимов пресс-службе «Зенита».

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