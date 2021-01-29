Пирло отреагировал на поступок Роналду, нарушившего антиковидные правила

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал инцидент с участием нападающего команды Криштиану Роналду.



Накануне, 28 января, стало известно, что португалец нарушил антиковидные правила. Футболист вместе со своей девушкой Джорджиной выехал из Пьемонта в другой регион Италии на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени неподалёку от Курмайора. Пара остановилась в официально закрытом отеле и провела там два дня, празднуя 27-летие девушки. Криштиану и Джорджина катались на снегоходе, о чём свидетельствуют фотографии, появившиеся в Сети. Сообщалось, что пара пока не была оштрафована.



«У Роналду был выходной, и он мог делать всё, что хотел. Он сам несёт ответственность за то, что делает», — приводит слова Пирло Football Italia.

Роналду нарушил закон ради любимой. За сколько минут он отобьёт штраф? Полиция уже проводит расследование по нарушению ковид-правил.