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Пирло отреагировал на поступок Роналду, нарушившего антиковидные правила

Пирло отреагировал на поступок Роналду, нарушившего антиковидные правила
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал инцидент с участием нападающего команды Криштиану Роналду.

Накануне, 28 января, стало известно, что португалец нарушил антиковидные правила. Футболист вместе со своей девушкой Джорджиной выехал из Пьемонта в другой регион Италии на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени неподалёку от Курмайора. Пара остановилась в официально закрытом отеле и провела там два дня, празднуя 27-летие девушки. Криштиану и Джорджина катались на снегоходе, о чём свидетельствуют фотографии, появившиеся в Сети. Сообщалось, что пара пока не была оштрафована.

«У Роналду был выходной, и он мог делать всё, что хотел. Он сам несёт ответственность за то, что делает», — приводит слова Пирло Football Italia.

Роналду нарушил закон ради любимой. За сколько минут он отобьёт штраф?
Полиция уже проводит расследование по нарушению ковид-правил.
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