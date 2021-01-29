Полузащитник Леон Мусаев прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Рубин».



«Появился вариант с «Рубином», и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры. Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось.



Конечно же, я немного расстроен. Я очень стремился к этому — играть в главной команде, очень долго к этому шёл, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали меня, подбадривали.



Хотел бы поблагодарить руководство «Зенита», весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Зенита-2», «Зенита-м». И огромное спасибо Академии футбольного клуба «Зенит» за то, что она мне дала возможность играть здесь.



Со Слуцким немножко общались. Он поздравил меня с днём рождения — ничего особого пока что. Думаю, на сборах поговорим более плотно по позиции и всё такое», — цитирует Мусаева пресс-служба «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев продолжит карьеру в «Рубине»