Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусом

Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусом
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что футболисты мюнхенского клуба Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусной инфекцией.

«Тесты Леона и Хави на коронавирус дали положительные результаты. Игроки были отправлены на карантин. Жаль, что вирус поразил обоих. Пока они не смогут нам помочь», — приводит слова Флика Sport1.de.

В нынешнем сезоне 25-летний Горецка принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 32-летний Хави сыграл в 10 встречах немецкой Бундеслиги, однако не отметился результативными действиями.

Мюнхенская «Бавария» в 18 встречах набрала 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021