Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что футболисты мюнхенского клуба Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусной инфекцией.



«Тесты Леона и Хави на коронавирус дали положительные результаты. Игроки были отправлены на карантин. Жаль, что вирус поразил обоих. Пока они не смогут нам помочь», — приводит слова Флика Sport1.de.



В нынешнем сезоне 25-летний Горецка принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 32-летний Хави сыграл в 10 встречах немецкой Бундеслиги, однако не отметился результативными действиями.

Мюнхенская «Бавария» в 18 встречах набрала 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.