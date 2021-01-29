«Рубин» представил Мусаева пародией на фильм «Леон»

Пресс-служба казанского клуба в «Твиттере» представила новичка команды, полузащитника Леона Мусаева, пародией на постер фильма Люка Бессона «Леон».

«Леон Леонида Слуцкого», – говорится в подписи к переделанному постеру фильма с изображением Мусаева и Слуцкого. На оригинальном постере, по мнению казанцев, изображён «Леон обычного человека».

«Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Леона Мусаева. Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под номером 38. «Зенит», за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.



Леон является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.