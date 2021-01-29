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Леон Мусаев провёл первую тренировку с «Рубином»

Леон Мусаев провёл первую тренировку с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Леон Мусаев сегодня, 29 января, присоединился к «Рубину» на сборе в Белеке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Уже вечером футболист провёл первую тренировку в новой команде.

«Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Леона Мусаева. Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под номером 38. «Зенит», за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.

Леон является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Мусаев провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.

Пресс-служба казанского клуба в «Твиттере» представила новичка команды, полузащитника Леона Мусаева, пародией на постер фильма Люка Бессона «Леон».

«Рубин» представил Мусаева пародией на фильм «Леон»
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