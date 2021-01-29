Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Квинси Промеса в «Спартак» из «Аякса».



«Если «Спартак» готов платить такие деньги футболисту и «Аяксу», почему нет? Другое дело, что раньше Леонид Арнольдович заявлял, что нужно больше на молодых рассчитывать, и раньше, купив Промеса за € 12 млн, продали за € 21 млн — € 9 млн нажили. А сейчас, если покупать, потом вряд ли продать за € 10 млн плюс. Хотя всё может быть.



Если Квинси придёт, он, наверное, будет лучшим легионером в лиге. Азмун точно не сильнее. Малком толком ещё не играл. Там какой-то потенциал, но потенциал и у Промеса не полностью раскрыт. Не думаю, что Малком сильнее», — приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

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