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Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Квинси Промеса в «Спартак» из «Аякса».

«Если «Спартак» готов платить такие деньги футболисту и «Аяксу», почему нет? Другое дело, что раньше Леонид Арнольдович заявлял, что нужно больше на молодых рассчитывать, и раньше, купив Промеса за € 12 млн, продали за € 21 млн — € 9 млн нажили. А сейчас, если покупать, потом вряд ли продать за € 10 млн плюс. Хотя всё может быть.

Если Квинси придёт, он, наверное, будет лучшим легионером в лиге. Азмун точно не сильнее. Малком толком ещё не играл. Там какой-то потенциал, но потенциал и у Промеса не полностью раскрыт. Не думаю, что Малком сильнее», — приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».

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