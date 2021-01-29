Широков прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Квинси Промеса в «Спартак» из «Аякса».
«Если «Спартак» готов платить такие деньги футболисту и «Аяксу», почему нет? Другое дело, что раньше Леонид Арнольдович заявлял, что нужно больше на молодых рассчитывать, и раньше, купив Промеса за € 12 млн, продали за € 21 млн — € 9 млн нажили. А сейчас, если покупать, потом вряд ли продать за € 10 млн плюс. Хотя всё может быть.
Если Квинси придёт, он, наверное, будет лучшим легионером в лиге. Азмун точно не сильнее. Малком толком ещё не играл. Там какой-то потенциал, но потенциал и у Промеса не полностью раскрыт. Не думаю, что Малком сильнее», — приводит слова Широкова «Рейтинг букмекеров».
Ещенко: Промеса и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас — Бивис и Батхед
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:20
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08
-
14:04
-
13:59
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам