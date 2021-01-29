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Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб второй литовской лиги

Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб второй литовской лиги
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер московского «Спартака» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов возглавил вильнюсский «Витязь», выступающий во второй по силе лиги Литвы.

«Специалист из России будет тренировать вильнюсский „Витязь“. Андрей Чернышов заменит Альгимантаса Любинскаса, который восемь лет работал с командой. Тем не менее легендарный литовский специалист по футболу не прощается с Вильнюсом», — говорится в сообщении пресс-службы литовского клуба в «Фейсбуке».

По словам Любинскаса, Чернышов предложил ему исполнять обязанности спортивного директора и литовский тренер принял предложение.

«Для меня большая честь работать в одной команде с Любинскасом. Я верю, что вместе мы вернём „Витязь“ на победный путь», — сказал Чернышов.

Последним клубом Чернышова была греческая «Спарта», которую он тренировал в 2018-2019 годах. Специалист возглавлял «Спартак» в 2003 году.

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