«Штутгарт» проведёт матч с «Майнцем» в радужной форме

Сегодня, 29 января, «Штутгарт» проведёт матч 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Начало встречи — в 22:30 мск.



Игроки «Штутгарта» выйдут на этот матч в специальной форме, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты сыграют в белой форме с радужным принтом на груди. Эта акция приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечается 27 января, а также призвана продвигать идею всеобщего равенства.

Фото можно посмотреть на странице «Штутгарта» в «Твиттере».

«Штутгарт» в 18 встречах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Майнц» (10) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (42).