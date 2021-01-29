Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Штутгарт» проведёт матч с «Майнцем» в радужной форме

«Штутгарт» проведёт матч с «Майнцем» в радужной форме
Футбол / Германия 0

Сегодня, 29 января, «Штутгарт» проведёт матч 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Начало встречи — в 22:30 мск.

Игроки «Штутгарта» выйдут на этот матч в специальной форме, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты сыграют в белой форме с радужным принтом на груди. Эта акция приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечается 27 января, а также призвана продвигать идею всеобщего равенства.

Фото можно посмотреть на странице «Штутгарта» в «Твиттере».

«Штутгарт» в 18 встречах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Майнц» (10) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (42).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021