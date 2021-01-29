Мусаев: перед уходом из «Зенита» переговорил с Семаком, но это останется между нами

Полузащитник Леон Мусаев после первой тренировки в «Рубине» высказался о переходе в казанский клуб.

«Всё решалось во время первых сборов. Вот итог. Я очень доволен присоединиться к команде, приняли очень хорошо. Слуцкий поздравил меня с днём рождения, более подробно поговорим сегодня. Только прилетел, ещё не успел ничего.



С Семаком мы тоже переговорили, но это останется между нами. Надеюсь на большее количество игровой практики, но всё зависит от меня. Я приехал сюда работать и доказывать. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде и улучшать свою игру.



Что касается контракта на пять лет, то я рассчитываю подтвердить ожидания клуба. Ещё не видел, как меня представили, но фильм «Леон» смотрел», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.