Сульшер подтвердил уход Лингарда и Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал уход полузащитника Джесси Лингарда и защитника Маркса Рохо из команды.
Ранее появилась информация, что Лингард перейдёт в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, а Рохо окажется в «Боке Хуниорс».
«Мы хотим, чтобы Джесси вернулся в клуб оживлённым и продемонстрировал в „Вест Хэм Юнайтед“, насколько он хорош. Что касается Маркоса, он вернётся в Аргентину. Осталось оформить некоторые документы. Насчёт Ромеро я ничего не слышал. Он останется в команде до конца срока действия своего контракта», — приводит слова Сульшера Goal.com.
В нынешнем сезоне Лингард провёл три матча и не отметился результативными действиями. Рохо в сезоне-2020/2021 не провёл за «Манчестер Юнайтед» ни одной встречи.
- 29 января 2021
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
-
18:06
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:20
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08