Антонио Кассано: в «Реале» набрал 14 кг за семь месяцев. Ел «Нутеллу» ложками

Бывший нападающий «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано вспомнил период выступлений за испанский клуб.
«Сразу после перехода в „Реал“ я похудел на 12 кг. Потом приехал Фабио Каннаваро, и я вновь набрал всё потерянное ранее. Одним из спонсоров „Реала“ была „Нутелла“, и каждый месяц они давали на команду 5 кг своего продукта. Когда меня отстранили, я набрал 14 кг за семь месяцев. Ел „Нутеллу“ ложками прямо из банки. Мне было всё равно, делать было нечего», — приводит слова Кассано Football Italia.
Кассано выступал за «Реал» с 2006 по 2007 год. Во время игровой карьеры Кассано выступал также за «Рому», «Сампдорию», «Милан», «Интер», «Парму», «Верону», и другие команды. С 2003 по 2014 год Кассано защищал цвета национальной команды Италии.
- 29 января 2021
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