Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил, что отправил свою дочь Ксению в реабилитационную клинику

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс ещё не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.



К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что всё будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».

В мае 2020 года дочь Малафеева рассказала о своей болезни. До этого Ксению заподозрили в наркоторговле.

Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Малафеев женился во второй раз — на Екатерине Комяковой.