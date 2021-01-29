«Ростов» объявил о переходе защитника «Енисея» Рукаса

Защитник «Енисея» Томас Рукас стал футболистом «Ростова».



«Между «Ростовом» и «Енисеем» достигнуто соглашение по переходу центрального защитника. Приветствуем Томаса Рукаса и желаем ему успешной игры за «Ростов»!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

Рукас выступал за «Енисей» с прошлого года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 17 матчей в Футбольной национальной лиге.

Рукас начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге, после чего выступал за «Сибирь-2» из Новосибирска. В сезоне-2014/2015 был игроком молодёжного состава «Локомотива». В 2015 году перешел в «Хетафе Б» из Сегунды «Б», играл во второй португальской лиге за «Спортинг Б», а также за «Лейрию». С 2017 года был игроком «Зенита», играл за «Зенит-2».