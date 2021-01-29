Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» вызвал в основную команду 15-летнего голкипера

«Рубин» вызвал в основную команду 15-летнего голкипера
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» на сборах в турецком Белеке вызвал в основную команду 15-летнего голкипера Никиту Кореца.

«В составе команды произошло изменение: во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г. р.) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА. У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел», — сообщает пресс-служба «Рубина».

До сегодняшнего дня в главной команде «Рубина» числились три голкипера: 32-летний Юрий Дюпин, 26-летние Иван Коновалов и Никита Медведев. Коновалов — воспитанник московского «Спартака». Перешёл в «Рубин» в 2018 году из жодинского «Торпедо».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021