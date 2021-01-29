«Рубин» вызвал в основную команду 15-летнего голкипера
Казанский «Рубин» на сборах в турецком Белеке вызвал в основную команду 15-летнего голкипера Никиту Кореца.
«В составе команды произошло изменение: во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г. р.) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА. У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел», — сообщает пресс-служба «Рубина».
До сегодняшнего дня в главной команде «Рубина» числились три голкипера: 32-летний Юрий Дюпин, 26-летние Иван Коновалов и Никита Медведев. Коновалов — воспитанник московского «Спартака». Перешёл в «Рубин» в 2018 году из жодинского «Торпедо».
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