Перишич: наибольшее впечатление среди защитников на меня произвёл Рамос
Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился мнением о защитнике мадридского «Реала» Серхио Рамосе.
«На протяжении карьеры я сталкивался со многими сильными защитниками. Наибольшее впечатление на меня произвёл Серхио Рамос», — приводит слова Перишича Football Italia.
Перишич перешёл в «Интер» из «Вольфсбурга» в 2015 году. В прошлом сезоне хорватский футболист выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне Перишич принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Ранее сообщалось, что футболист отклонил предложение мадридского клуба о новом контракте. Главным претендентом на Рамоса является «ПСЖ».
В «Реале» смирились с уходом Серхио Рамоса в конце сезона
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