Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянской Серии А.
Накануне стало известно, что аргентинский футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом. Ранее сообщалось, что Гайч будет арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.
Гайч успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с «Беневенто»
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