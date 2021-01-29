Евсеев рассказал о встрече с главным тренером сборной России по гандболу

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пообщался с главным тренером мужской сборной России по гандболу Велимиром Петковичем.
«Считаю, что тренеру важно стараться расширить кругозор, общаться с коллегами из других видов спорта. Особенно если встречаешь человека с опытом построения новой команды перед важным турниром. Вчера встретились на гандболе с главным тренером мужской сборной Велимиром Петковичем. Пообщались и с президентом Федерации гандбола Сергеем Шишкарёвым. Помню его ещё по футболу, он руководил «Черноморцем», и клуб тогда играл в Кубке УЕФА», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Мужская сборная России по гандболу завершила выступление на чемпионате мира в Египте, не сумев выйти в четвертьфинал. В 3-м туре группового этапа шведская команда обыграла россиян со счётом 34:20.
- 29 января 2021
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