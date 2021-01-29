Классный Мане на фоне ужасного «Тоттенхэма». И новый «Челси». Разбор 20-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 20-й тур. Первый матч Тухеля в «Челси»: результата пока нет, зато изменений полно. «Арсенал» уверенно победил «Саутгемптон» и становится похож на хорошую команду. А вот «МЮ» — наоборот. «Манчестер Сити» снова включил режим уничтожения. Ну, и топ-матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
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Кирилл рассказал о своей любимой команде.
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, Беcаме мучо!
1:09 – Аномалия «Ливерпуля», вопросы к Моуринью.
11:08 – Затмение защитников «Тоттенхэма»
23:18 – Гриша отрастит дурацкую бороду, если «Вест Бром» не вылетит!!
25:50 – Кирилл рассказывает, чем так крут Жоау Канселу.
30:31 – Судьи тащат «Сити»?
41:10 – Наигранная комбинация «Саутгемптона».
43:46 – Тот случай, когда хвалим не только Саку, но и Пепе.
49:55 – Соареш — супер, а на подходе Эдегор и Обамеянг!
57:36 – Каким мы запомним тренера Лэмпарда в «Челси»?
1:11:40 – Тухель уже до фига всего изменил в команде.
1:22:14 – Туанзебе плох, но что с остальными в «МЮ»?
1:33:31 – Скромность vs адекватность.
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