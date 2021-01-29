Ди Мария: если поиграю в одном клубе с Месси, после этого с радостью завершу карьеру
Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал возможное появление в парижском клубе своего соотечественника, нападающего Лионеля Месси.
«Я уже играл с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если бы я мог выступать с Лео на клубном уровне, с радостью бы ушёл на пенсию после этого. Это было бы здорово! Не могу просить о большем в футболе», — цитирует Ди Марию Goal.
Соглашение 32-летнего хавбека с парижанами истекает летом 2021 года. За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за «ПСЖ» 12 матчей в чемпионате Франции и забил 2 гола. На его счету также один гол в трёх матчах в Лиге чемпионов. За карьеру аргентинец выступал также в «Бенфике», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
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